OnePlus 9 Pro si mostra in diverse nuove immagini dal vivo che mostrando la colorazione (inedita) Stellar (Sandstone) Black e il nuovissimo modulo fotografico composto da quattro lenti dotate di tecnologia Hasselblad.

OnePlus 9 Pro: sarà bellissimo, oltre che potentissimo

Di recente abbiamo potuto dare una prima occhiata alle immagini dal vivo di OnePlus 9 Pro. Le foto sono state condivise dallo YouTuber Dave2D e mostravano il telefono in una (bellissima) colorazione Silver Grey. Esattamente un mese dopo, l’ammiraglia è apparsa in un nuovo post in una colorazione mai vista prima e che sembra strizzare l’occhio ai primi terminali del brand. Secondo una recente fuga di notizie, questa si chiamerà “Stellar Black”.

La foto è stata pubblicata dal portale di TechD. Il materiale adoperato non sembra essere pelle e non siamo sicuri che una tale finitura possa essere semplice vetro. A parte il colore e la finitura texturizzata, il device è lo stesso prodotto visto settimane or sono nella colorazione argentata.

OnePlus 9 Pro ha un modulo fotografico composto da quattro lenti. Sembra che ci sarà all’interno una main camera da 48 Megapixel, una ultra-wide da 50 Mpx, un’ottica da 8 Mpx e una macro da 2 Mega. Unitamente a ciò, sarà presente un modulo di messa a fuoco laser e un flash LED. Presente anche il marchio Hasselblad all’interno del modulo. Una recente fuga di notizie ha rivelato che il telefono sarà in grado di registrare clip video in 8K a 30 frame al secondo e in 4K a 120 frame al secondo.

Altre specifiche trapelate includono un display curvo QHD + da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento variabile di 120 Hz, un processore Snapdragon 888, fino a 12 GB di RAM, una batteria da 4500 mAh, il supporto per la ricarica cablata e wireless veloce e OxygenOS 11 basato su Android 11 pre- installato.

OnePlus ha un evento fissato per oggi relativo alla serie OnePlus 9. Il produttore dovrebbe annunciare la data di lancio dei nuovi flagship e voci non confermate affermano che la presentazione avverrà nella terza settimana di marzo.

