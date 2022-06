OnePlus 9 Pro, top di gamma ASSOLUTO a prezzo SHOCK (-29% su Amazon)

Inutile girarci intorno: OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon con il 29% di sconto è una di quelle occasioni che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di uno smartphone Android di altissima qualità e con ancora tanto da offrire sotto tutti i punti di vista.

Se lo metti adesso nel carrello non solo fai un affare unico e irripetibile, ma ti garantisci anni di puro godimento con un device che ha tutte le carte in regola per offrirti un’esperienza di utilizzo eccellente.

OnePlus 9 Pro crolla di prezzo su Amazon con il 29% di sconto: offerta allucinante

OnePlus 9 Pro ha tutto ciò che cerchi in uno smartphone Android di fascia alta, a partire dal design estremamente curato e costituito da un telaio realizzato con materiali di alto livello per garantire leggerezza, robustezza e un look & feel sempre appagante. Frontalmente è presente un bellissimo display AMOLED da 6.7 pollici ad altissima risoluzione e con la frequenza di aggiornamento a 120 Hz, un importante vantaggio se ami giocare sul telefono e in generale una caratteristica che migliora tua esperienza di utilizzo quotidiano.

Sotto la scocca il potente processore Qualcomm octa core di ultima generazione è accompagnato da tanta RAM e spazio interno per avviare tutte le app che vuoi in un istante, mentre posteriormente la fotocamera tripla ti assicura sempre scatti eccellenti e video a qualità cinematografica anche al buio.

Cosa stai aspettando? Non farti scappare questa incredibile occasione per stringere tra le mani uno tra i migliori top di gamma di sempre e senza ombra di dubbio uno tra i device meglio riusciti al colosso cinese. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno lavorativo e senza costi di spedizione con i servizi Prime; resterai impietrito difronte l’incredibile design e l’ottima esperienza di utilizzo quotidiana.

