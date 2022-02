OnePlus 9/9 Pro si aggiornano: nuove patch e tanto altro

OnePlus ha avviato il rollout di un nuovo aggiornamento software per gli smartphone di fascia alta OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro con le patch di sicurezza di febbraio e molto altro. Infatti, dalle prime indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che i device stanno ricevendo il firmware C.46 contenente le ultime correzioni di sicurezza e altre migliorie.

OnePlus 9/9 Pro ricevono le patch di sicurezza di febbraio

Ecco il changelog completo che accompagna il nuovo update:

Sistema Miglioramento delle prestazioni del sistema in alcune condizioni

Applicazioni Corretto un problema del display con l'utilizzo di alcune applicazioni di terze parti

Sicurezza Introduzione delle patch di sicurezza di Android di febbraio 2022 per incrementare la sicurezza del sistema



Gli utenti muniti dei device possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software, oppure attendere la notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora arrivato. Come sempre il rilascio di un nuovo firmware procede a scaglioni, una strategia scelta da OnePlus per valutarne la stabilità generale prima di espanderlo a tutti i device compatibili.

Nel corso delle scorse ore anche OnePlus Nord 2 si è aggiornato con le patch di sicurezza di febbraio: nel corso dei prossimi giorni è probabile che le correzioni saranno estese anche ad altri modelli di smartphone OnePlus.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 9 : tutti i prezzi

Amazon mette a disposizione OnePlus 9 al prezzo di 29,2€, il che identifica ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte a disposizione.