OnePlus 9 riceve le patch di aprile, ma restano i bug più seri

A distanza di quasi una settimana dall’arrivo delle patch di sicurezza di marzo per la serie OnePlus 9, in queste ore il colosso cinese annuncia (un po’ a sorpresa) l’arrivo delle patch di sicurezza di aprile per l’ex serie top di gamma.

Purtroppo, però, come vedremo all’interno dell’articolo, la versione C.48 della OxygenOS 12 non va a correggere i bug più importanti e fastidiosi introdotti dalla compagnia in seguito all’arrivo delle patch di sicurezza del mese scorso.

La serie OnePlus 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile

Infatti, controllando il changelog ufficiale pubblicato sul forum della compagnia, scopriamo che sono presenti solo le seguenti novità:

Miglioramento della stabilità di sistema

Introduzione delle patch di sicurezza di Android di aprile

Purtroppo, come viene confermato anche dai colleghi di Android Police, il nuovo firmware non sembra andare a correggere alcuni dei bug più importanti che colpiscono numerosi utenti muniti della serie OnePlus 9. Nello specifico continua a essere presente il bug che non rende disponibile il VoLTE in alcune situazioni, così come gli altri che sempre più persone stanno portando a galla nel forum della compagnia.

Gli utenti muniti della serie OnePlus 9 possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA di sistema. Come sempre, inoltre, se non sarà ancora disponibile bisognerà attendere qualche settimana prima che OnePlus estenda il nuovo firmware a tutti i mercati in cui sono venduti i device.

Si spera che l’arrivo delle patch di maggio correggeranno i bug che ancora oggi interessano OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

