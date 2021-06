La nuova versione della OxygenOS 11.2.7.7 per OnePlus 9 Pro aggiunge l'interruttore per abilitare/disabilitare manualmente la registrazione dei video in HDR.

OnePlus rilascia la OxygenOS 11.2.7.7

La scorsa settimana, OnePlus ha rilasciato nuovamente le build di Preview per sviluppatori di Android 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro dopo averle fixate e aggiustate dai problemi che erano accorsi in prima battuta. Adesso, dopo pochissimi giorni, la compagnia cinese sta lanciando un nuovo aggiornamento stabile per questi telefoni con il moniker di OxygenOS 11.2.7.7.

Nonostante il rilascio nella seconda settimana di giugno, l'ultimo update di sistema per la serie OnePlus 9 non solo introduce le patch di sicurezza di giugno 2021, ma arriva anche con notevoli miglioramenti, correzioni e nuove funzionalità minori.

Secondo il log delle modifiche ufficiale, il nuovo update stabile OxygenOS per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro riduce il consumo energetico in scenari specifici e migliora l'esperienza di ripresa e di registrazione. Non di meno, porta anche correzioni per problemi noti e una migliore stabilità.

Ultimo ma non meno importante, l'update OTA aggiunge anche un nuovo interruttore nell'app della fotocamera che abilita o disabilita la registrazione video HDR su OnePlus 9 Pro. Questa funzione era precedentemente automatizzata.

Proprio come qualsiasi altro firmware del sistema OTA, anche questo viene seminato mediante lato server in tutto il mondo con i seguenti numeri di build.

OnePlus 9:

IN: 11.2.7.7.LE25DA;

UE: 11.2.7.7.LE25BA;

NA: 11.2.7.7.LE25AA.

OnePlus 9 Pro:

IN: 11.2.7.7.LE15DA;

UE: 11.2.7.7.LE15BA;

NA: 11.2.7.7.LE15AA​.

OnePlus 9, 9 Pro OxygenOS 11.2.7.7 Changelog ufficiale

Sistema

Consumo energetico ridotto in scenari specifici;

Risolti problemi noti e stabilità migliorata.

Telecamera

Attiva/disattiva HDR appena aggiunto per supportare le impostazioni manuali (Percorso: Opzioni di menu nell'angolo in alto a destra dello schermo-Video dinamico) (funzione disponibile soltanto sul modello 9 Pro);

Migliorata l'esperienza di ripresa e registrazione.

