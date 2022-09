OnePlus 9 Pro con il 49% di sconto: FOLLIA Amazon del weekend

OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon con il 49% di sconto dovrebbe immediatamente farti precipitare sul sito eCommerce e mettere subito nel carrello uno tra i top di gamma più belli e potenti di questi ultimi mesi. Ad appena 507€ il terminale rappresenta senza esagerazione lo smartphone in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista, solo per oggi al prezzo di un classico medio gamma.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel di altissimo livello, lo smartphone del colosso cinese è perfetto sotto tutti i punti di vista: lo puoi utilizzare per telefonare, giocare, ascoltare musica, guardare video, chattare con gli amici, navigare in rete, scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione.

Sconto folle su Amazon per l’ottimo OnePlus 9 Pro: affare d’oro

Frontalmente è presente un display super fluido da 6.7 pollici ad altissima risoluzione con cornici estremamente ottimizzate, mentre sotto il cofano si nasconde un potentissimo processore octa core di Qualcomm pensato per avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno. Il punto di forza del device è anche il comparto fotografico, l’unico al mondo nato in collaborazione con Hasselblad per assicurarti scatti sempre eccellenti e video a qualità cinematografica grazie al sensore principale da 50 MP.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello il potentissimo e bellissimo smartphone di OnePlus fintanto che è in sconto al prezzo più basso di sempre. Infine, non ti dimenticare di mettere la spunta sulla voce “Applica coupon 150€” per aggiungere la somma al già ghiottissimo sconto del 34%: in questo modo hai la possibilità di ricevere a casa il terminale con uno sconto complessivo del 49%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.