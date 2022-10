OnePlus 9 Pro 5G, una BESTIA di smartphone a prezzo RIDICOLO (-36%)

Per alcuni può sembrare un errore di prezzo ma non è affatto così: questa offerta di Amazon ti permette di acquistare l’ottimo top di gamma OnePlus 9 Pro 5G a un prezzo davvero incredibile complice uno sconto del 36%. Ad appena 592€, infatti, solo per pochissimo tempo puoi ricevere a casa uno tra i migliori smartphone Android degli ultimi anni sotto tutti i punti di vista.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel unico e prezioso, il terminale di OnePlus ha tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per telefonare, giocare, navigare in rete, scattare foto, ascoltare musica, guardare video e molto altro ancora.

OnePlus 9 Pro 5G è in offerta su Amazon a un prezzo super aggressivo: che affare

Frontalmente è presente uno straordinario pannello AMOLED da 6.7 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, mentre una piccola ma potentissima fotocamera ti assicura sempre selfie al top. Sotto il cofano trova posto un eccellente processore octa core di Qualcomm che ti assicura reattività e velocità fulminea in ogni momento della giornata, mentre la batteria da 4500 mAh è sempre al tuo fianco per ore e ore anche grazie alla ricarica rapida da 65W – bastano 15′ per utilizzare il telefono per mezza giornata.

Da buon top di gamma, inoltre, OnePlus 9 Pro 5G monta anche un sistema fotografico multiplo da urlo realizzato in collaborazione con Hasselblad: il sensore principale scatta foto di altissimo livello e ti permette anche di registrare video a qualità cinematografica.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il top di gamma di OnePlus fintanto che hai la possibilità di sfruttare l’incredibile sconto del 36% e pagarlo come un medio gamma qualsiasi. Se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.