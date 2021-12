OnePlus 9 Pro 5G a prezzo SHOCK: un affare da non perdere

Acquistare uno smartphone top di gamma a prezzo così basso è un vero affare. Non c'è bisogno di girarci intorno: se hai bisogno di un nuovo dispositivo e sei alla ricerca, l'acquisto migliore che tu possa fare è proprio lui, OnePlus 9 Pro 5G. Disponibile su Amazon con un ribasso del 20% che corrisponde a uno sconto effettivo di duecento euro, praticamente e lo porti a casa con appena 799,99€ che è un prezzo veramente eccezionale.

Se vuoi lo paghi comodamente a Tasso Zero con il finanziamento proposto da Cofidis e lo ricevi a casa in quattro e quattr'otto grazie alle spedizioni Prime. Affrettati però, l'offerta terminerà a breve e potresti perderla per sempre.

OnePlus 9 Pro 5G: tutto quello che devi sapere sul suo conto

OnePlus 9 Pro 5G è uno smartphone fantastico che guarda al futuro. Grazie alla possibilità di farti navigare con il nuovo protocollo di rete eviti tutti quei rallentamenti che ti facevano soffrire in precedenza. Disponibile in colorazione Morning Mist è un dispositivo tutto da scoprire.

Per anticiparti qualcosa sul suo conto ti faccio sapere che monta un display Fluid 2.0 da 6,7 pollici con tecnologia smart AMOLED quindi i contenuti, le applicazioni, i documenti e tutto il resto non puoi che guardarli in modo avanzato e con una risoluzione da cinema. Il processore Qualcomm Snapdragon fa da padrone insieme ai suoi 12 GB di RAM che non ti impongono alcun limite.

Anche in termini di autonomia spicca non solo per l'ambia batteria ma anche per la presenza della Warp Charge che in soli 15 minuti ti regala la carica perfetta per un giorno intero.

Non mancano all'appello un sistema fotografico avanzato e Amazon Alexa integrata.

Acquista subito il tuo OnePlus 9 Pro 5G su Amazon a soli 799,99 euro e vedrai che lo amerai da impazzire.