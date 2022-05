OnePlus 8/9R si aggiornano con ottimizzazioni e altre migliorie

Dopo l’arrivo della beta di Android 13 per OnePlus 10 Pro e il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 con la OxygenOS 12.1 per OnePlus Nord, in queste ore il colosso cinese ha avviato il rollout di un nuovo aggiornamento per la serie OnePlus 8 e OnePlus 9R.

In base alle informazioni pubblicate sul forum ufficiale della compagnia, scopriamo che OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R stanno ricevendo un nuovo update volto a migliorare alcune sezioni del sistema operativo risolvendo anche alcuni bug noti da tempo.

OnePlus 8 series e OnePlus 9R ricevono un nuovo aggiornamento della OxygenOS

Etichettato con il firmware C.17 della OxygenOS, la nuova build in fase di rilascio introduce specifiche correzioni per risolvere un bug che impediva di ricevere/inviare messaggi in alcune specifiche condizioni e corregge anche altri bug per migliorare l’esperienza generale di utilizzo dei device e quindi la stabilità del sistema operativo.

La compagnia ha sottolineato che la build in questione è attualmente in fase di rilascio in India e non ci sono indicazioni circa le tempistiche necessarie affinché sarà disponibile anche in Europa e quindi nel nostro Paese; in attesa di scoprire quando sbarcherà in Italia, in queste ore l’ancora ottimo OnePlus 9 crolla di prezzo su Amazon.

Come sempre gli update di OnePlus sono disponibili a scaglioni interessando inizialmente solo una piccola percentuale di utenti, una strategia che ha l’obiettivo di evitare la propagazione di un firmware potenzialmente colpito da bug di grave entità. Per tale motivo potrebbero passare anche un paio di settimane prima che la nuova build della OxygenOS sarà disponibile per i vostri device, ma come sempre è possibile installare manualmente il firmware seguendo il link in calce alla news.

