È ufficiale: la serie OnePlus 9 verrà spedita con skin ColorOS in Cina, mentre il resto del mondo vedrà la variante con software Oxygen/Hydrogen OS.

OnePlus sempre più “OPPO-centrica”

D’ora in poi, i dispositivi del brand di Pete Lau sono sempre stati spediti con due diverse skin UI Android. In Cina, i prodotti vengono commercializzati con Hydrogen OS mentre il resto del mondo riceve Oxygen OS. Quest’ultimo ha caratteristiche esclusive in alcune aree del mondo, come l’India, il miglior mercato dell’azienda. Con la futura serie OnePlus 9, i telefoni che saranno venduti in Cina vedranno ora l’interfaccia utente di OPPO, la ColorOS.

L’annuncio è stato dato oggi da Pete Lau su Weibo. Il fondatore e CEO ha rivelato che la nuova gamma di terminali premium del 2021 (e così tutti i futuri midrange che arriveranno) avrà la ColorOS “out-of-the-box“.

Ha anche aggiunto che i dispositivi precedenti che eseguono la HydrogenOS continueranno a ricevere supporto. Anche l’account ufficiale di Color OS di Weibo ha pubblicato un messaggio di benvenuto sulla sua pagina.

Per chi non lo sapesse, la Color OS è la skin Android di OPPO che viene fornita con i suoi dispositivi. L’interfaccia utente è stata fornita anche ai telefoni aventi il marchio Realme per un po’, prima che quest’ultima annunciasse la sua personale skin denominata “Realme UI”.

È sorprendente che, mentre Realme, che è un marchio più giovane di OnePlus, abbia abbandonato Color OS, quest’ultimo stia abbandonando la propria interfaccia utente in favore del software di OPPO.

Sulla base del post, è lecito presumere che OnePlus non abbia in programma di aggiornare i suoi smartphone precedenti che eseguono HydrogenOS alla UI del brand cinese. Tuttavia, l’azienda ha promesso che i vecchi device continueranno a ricevere supporto.

Un aspetto positivo a cui possiamo pensare di questo nuovo sviluppo è che i prodotti OnePlus (almeno quelli venduti in Cina) dovrebbero ottenere un migliore supporto software d’ora in poi poiché il team ColorOS, molto probabilmente, gestirà il flusso degli update dei telefoni di Pete Lau con ColorOS.

Cosa cambierà per noi europei? Nulla: continueremo a ricevere device con Oxygen OS, come sempre. La serie OP 9 verrà lanciata domani a livello globale mentre un evento speciale per la Cina è previsto per il 24 marzo.

