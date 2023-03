OnePlus 9 e 9 Pro in offerta al MINIMO STORICO su Amazon: BEST BUY assoluto

La fascia media del mercato ha un nuovo contendente: con la nuova offerta Amazon, infatti, si riaccende l’attenzione su OnePlus 9, ora disponibile al prezzo scontato di 499 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico su Amazon per lo smartphone nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, disponibile in varie colorazioni.

Nello stesso tempo, però, bastano appena 30 euro in più per acquistare il OnePlus 9 Pro al prezzo scontato di 529 euro, con possibilità anche di acquisto in 12 rate mensili, nella variante da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere alle offerte e acquistare uno dei due smartphone di casa OnePlus è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

OnePlus 9 e 9 Pro: al minimo storico con le Offerte di Primavera di Amazon

Entrambi gli smartphone OnePlus possono contare sulla spinta del SoC Qualcomm Snapdragon 888. Il chip di Qualcomm, in questa fascia di prezzo, non ha rivali, garantendo ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Sia il OnePlus 9 che il One Plus 9 Pro possono contare, inoltre, su un comparto fotografico di fascia superiore, garantendo prestazioni nettamente superiori rispetto ai mid-range presenti sul mercato in questa fascia di prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 9 al prezzo scontato di 499 euro oppure il OnePlus 9 Pro al prezzo scontato di 529 euro (anche in 12 rate). Per accedere alle offerte è sufficiente seguire il link qui di sotto e scegliere il modello che desiderate acquistare al prezzo scontato. Le offerte sono valida fino al 29 marzo, quando termineranno le Offerte di Primavera di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.