OnePlus 9 5G: prezzo in PICCHIATA ma bisogna essere VELOCI

Ecco un’offerta davvero da non perdere che voglio segnalarti. Si tratta di OnePlus 9 5G che oggi puoi avere a 499 euro, invece che 719 euro. Te lo dico subito però, le offerte esclusive Prime finiranno entro stasera, per cui devi essere velocissimo.

Questo smartphone è un top level di grandissimo successo che ti accompagnerà per molto tempo. Invece di acquistare uno smartphone ogni anno, prendine uno che dura una vita. Grande schermo da 6,55 pollici FHD+, Dual SIM, 12GB di RAM e 256GB di memoria. Insomma una bestia di prestazioni per fare tutto quello che vuoi.

Corri su Amazon perché il tempo scorre e dovrai sgomitare per averlo. Se fai presto potrai acquistare OnePlus 9 5G a 499 euro. Se preferisci potrai anche pagare rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

OnePlus 9 5G: scatti bellissimi, durata incredibile

Questo smartphone gode di un’esclusiva fotocamera sviluppata appositamente per OnePlus. Si tratta della fotocamera Hasselblad, leader nel settore, che ti permetterà di scattare foto indimenticabili e immortalare i momenti più belli con estrema facilità. Colori più realistici e naturali caratterizzeranno i tuo scatti professionali.

Grazie allo schermo Fluid AMOLED e un pannello da 120Hz, potrai godere di dettagli incredibili, in ogni contenuto che guarderai. Gioca in modo fluido con il potente processore Snapdragon 888 e una RAM da 12GB. Anche lo spazio di archiviazione non sarà un problema perché avrai 256GB a disposizione. Una marea.

La descrizione di questo bellissimo smartphone non rende quanto invece averlo fra le mani. Per cui fai presto, prima che le offerte esclusive Prime finiscano, metti nel tuo carrello OnePlus 9 5G a 499 euro, invece che 719 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.