OnePlus 9 5G, fotocamera SUPER e design top a prezzo REGALO (-33%)

Inutile girarci attorno: l’ottimo OnePlus 9 5G in offerta su Amazon con il 33% di sconto è l’occasione migliore che ti possa capitare in questo weekend per mettere le mani su un super smartphone Android di fascia premium. Con un risparmio effettivo di ben 240€ che ti permette di acquistare il device di OnePlus ad appena 479€, hai finalmente l’opportunità di scoprire personalmente cosa significa possedere un top di gamma in tutto e per tutto.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium e giovanile, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti un’ottima esperienza di utilizzo sotto ogni punto di vista.

Sconto epico su Amazon per l’ottimo OnePlus 9 5G: affare d’oro

Frontalmente trova posto un bellissimo pannello AMOLED da 6.55 pollici super fluido e ad altissima risoluzione che ti lascerà senza fiato sin dal primo utilizzo del telefono, mentre sotto il cofano è presente un potentissimo processore Qualcomm octa core con connettività 5G in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

A tutto ciò si aggiunge una batteria di lunghissima durata con tecnologia di ricarica rapida, mentre sul retro campeggia una fotocamera posteriore Hasselblad con un sensore principale da 48 MP per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica per farti rivivere i tuoi momenti preferiti con dettagli sempre eccellenti.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il super smartphone di fascia alta di OnePlus per sfruttare l’ottimo sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 240€. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e gratuite con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.