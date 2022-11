OnePlus 9 5G ad un prezzo SPECIALE su Amazon (sconto di 320€)

State cercando uno smartphone Android top di gamma che non costi troppo ma che presenti tutte le ultime features del mercato? Abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Si chiama OnePlus 9 5G e non ha certo bisogno di presentazioni. È l’ammiraglia del colosso cinese di Pete Lau del 2021, lanciata nella primavera dello scorso anno ma che ancora oggi è una valida soluzione. Pensate che grazie agli sconti pazzi di Amazon, si porta a casa con soli 479,00€ al posto di 799,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo. Il risparmio è davvero esagerato: parliamo di 320€ in meno sul prezzo di listino, pari al 40%. Mica male.

Considerate che, volendo, avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e perfino di restituire il prodotto in caso di problematica (e non solo) entro il 31 gennaio 2023. Come dimenticarci poi della garanzia di ben due anni sul prodotto con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte.

OnePlus 9 5G: l’ammiraglia dal prezzo low cost

Oggi conviene comprare un top di gamma del 2021: si risparmiano davvero tanti soldi e i device non sono poi così dissimili dai flagship di nuova generazione. C’è l’ottimo SoC Snapdragon 888 5G di Qualcomm e la memoria RAM è da 8 GB. Questo è un telefono eccezionale come un pannello da 6,55 pollici super risoluto FullHD+, con refresh rate di 120 Hz, FluidAMOLED con Gorilla Glass al seguito. C’è il modulo 5G e il supporto dal Dual SIM e lo Storage è da ben 256 GB così potrete archiviare tutti i vostri file preferiti e potrete installare tutte le app che desiderate.

Il comparto fotografico è di punta, con tre sensori eccezionali, speaker stereo con Dolby Atmos, Android 11 con skin OxygenOS, WiFI 6, batteria da 4500 mAh con ricarica via cavo da 65W e wireless charging da 15W. A 479,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

