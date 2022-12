OnePlus 9 5G al 44% in MENO è da prendere ADESSO

Se fai presto puoi approfittare di questa offerta che ha veramente dell’incredibile per portarti a casa uno dei migliori smartphone in circolazione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OnePlus 9 5G a soli 400,83 euro, anziché 719 euro.

Grazie a questo sconto del 44% avrai un risparmio di circa 318 euro e inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. In questa versione avrai a disposizione 128GB di spazio disponibile e 8GB di RAM che ti garantiranno performance eccellenti. È dotato di una potente batteria, di una bellissima fotocamera e della tecnologia 5G.

OnePlus 9 5G: smartphone super a un prezzo mini

OnePlus 9 5G si presenta con uno schermo molto grande di 6,55 pollici Fluid AMOLED con un display da 120 Hz che restituisce immagini precise e dettagliate con colori intensi. Monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 888 con tecnologia 5G per navigare su Internet alla velocità della luce. Non dovrai assolutamente preoccuparti della memoria che si esaurisce grazie agli abbondanti 128GB di cui è dotato. Il sistema operativo OxygenOS basato su Android 11 è fluido e intuitivo.

Goditi l’esclusiva fotocamera sviluppata con Hasselblad, che ti permette d’immortalare i tuoi momenti migliori in modo semplice e garantendoti il massimo risultato possibile. Possiede una fotocamera principale da 50 MP ultra-wide che ti darà la possibilità di fare scatti mozzafiato come un professionista. È poi dotato di una mega batteria di 4500 mAh in grado di durare per tutto il giorno e offre una ricarica rapida per arrivare al 100% in meno di 30 minuti.

Se stai ancora leggendo sappi che non è più il momento di farlo perché a un prezzo del genere farà gola a tanti e andrà a ruba. Se vuoi evitare di rimanere in mano con un pugno di mosche vai subito su Amazon e acquista il tuo OnePlus 9 5G a soli 400,83 euro, anziché 719 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

