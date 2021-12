OnePlus 8T si aggiorna: ecco le novità del nuovo firmware

OnePlus 8T è uno dei pochi smartphone OnePlus a ricevere le patch di sicurezza di dicembre. Il colosso cinese, colpevole di non avere ancora aggiornato un gran numero di device, sta iniziando a rilasciare il tanto atteso update con le patch di sicurezza di questo mese per l'ex smartphone di fascia alta.

Ecco le patch di sicurezza di dicembre per OnePlus 8T

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, apprendiamo che il device sta ricevendo il firmware 11.0.12.12.KB05BA in Europa (11.0.11.11.KB05DA per l'India e 11.0.12.12.KB05AA per il Nord America) con le ultime correzioni di sicurezza. All'interno della OxygenOS 11.0.12.12, inoltre, trovano posto anche ulteriori bugfix pensati per migliorare l'esperienza utente e le prestazioni del dispositivo.

Ecco il changelog ufficiale dell'aggiornamento:

Ottimizzazione dell'interfaccia relativa al pannello delle Impostazioni

Correzione di un bug relativo a Google Assistant e Google Pay durante le fasi di impostazioni iniziali dello smartphone

Corretto un bug che provocava il crash di WhatsApp

Aggiornamento delle patch di sicurezza a dicembre 2021

Di fatto le correzioni contenute all'interno di questa build sono le stesse di quelle viste l'altro giorno nell'aggiornamento per OnePlus 8/8 Pro. Come capita con gli aggiornamenti software di OnePlus, l'update verrà rilasciato a scaglioni e potrà impiegare anche qualche settimana prima di raggiungere il vostro device; nel mentre potete controllarne la disponibilità tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software all'interno delle Impostazioni generali.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 8T : tutti i prezzi

24,90€ per un OnePlus 8T: è questa oggi la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto, opzione a disposizione grazie a Trovaprezzi.

Tutte le offerte accessibili al momento, raccolte in una pratica tabella di raffronto.