OnePlus 8 Pro è il modello di punta dello scorso anno, oggi si trova in offerta su Amazon a 721€, un leggero calo del 7% con un risparmio di quasi 60 euro rispetto al prezzo solito. Lo smartphone raggiunge il prezzo più basso di sempre su Amazon.

Al potente processore Qualcomm Snapdragon 865 si affiancano ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, non manca il supporto alle reti 5G e la possibilità di installare due schede SIM. La bellissima colorazione Glacial Green contribuisce ad un design elegante ma di carattere, sul retro abbiamo 3 fotocamere orientate sull’asse verticale.

L’ampio display AMOLED da 6.78 pollici è un’unità QuadHD+ con supporto all’HDR10+ e refresh rate a 120Hz, per un’esperienza d’uso estremamente fluida e appagante. OnePlus 8 Pro vanta la certificazione IP68, che ne garantisce la resistenza ad acqua e polvere.

Il comparto fotografico è completo e versatile, da vero top di gamma, alla fotocamera principale da 48MP si aggiunge un’ottica ultra-grandangolare e uno zoom ottico 2X. Non manca la possibilità di registrare video in 4K fino a 60fps, abbassando la risoluzione al 1080p si arriva fino ai 240 frame al secondo, configurazione ideale per catturare immagini in slow-motion.

Oggi è possibile acquistare OnePlus 8 Pro in offerta su Amazon a 721€, un prezzo scontato del 7% che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Non manca la spedizione Prime che garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

