OnePlus stacca la spina a questi device: ecco le alternative

OnePlus annuncia ufficialmente la fine del supporto software per OnePlus 6 e OnePlus 6T. La compagnia mette il punto su una famiglia di device profondamente amata dalla user base dopo ben tre aggiornamenti Android, il che rappresenta un buon risultato per il colosso cinese. Entrambi i device si fermano quindi ad Android 11 con la OxygenOS 11, ma i più appassionati del modding possono già adesso installare le prime custom ROM basate su Android 12 e la OxygenOS 12.

Arriva la fine del supporto software per OnePlus 6 e OnePlus 6T

“Dopo 3 aggiornamenti Android e più di 3 anni di aggiornamenti software, circa 60 build della closed beta e oltre 30 build per la open beta, è arrivato il momento di chiudere un capitolo e di annunciare la fine del supporto software ufficiale per OnePlus 6 e OnePlus 6T – annuncia la compagnia sul forum ufficiale. Ancora una volta vogliamo estendere i nostri ringraziamenti più sinceri a tutti voi per il tremendo supporto che ci avete fornito durante questi anni. Niente di questo sarebbe stato possibile senza di voi. Continueremo ad ascoltare i vostri feedback per realizzare prodotti ancora migliori.”

Si chiude così il capitolo relativo ai due cari e vecchi device di fascia alta di qualche anno fa. OnePlus è andata incontro a importanti cambiamenti a seguito del lancio di OnePlus 6 e OnePlus 6T, non di meno la fusione con OPPO, e nel corso delle prossime settimane inizierà un nuovo capitolo importante con l'arrivo di OnePlus 10.

Quali sono le alternative sul mercato?

Se siete fan di OnePlus e non volete abbandonare il brand, l'ottimo OnePlus 9 è disponibile in sconto su Amazon a un prezzo da non lasciarsi assolutamente scappare. Se invece volete cambiare e provare cos'ha da offrire Samsung, spendendo poco di più potete portarvi a casa il nuovissimo Samsung Galaxy S21 FE in offerta su Amazon.

