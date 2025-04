OnePlus 13T, il primo video unboxing è su Youtube: rifatevi gli occhi

Tra pochi giorni, l’azienda svelerà il nuovo OnePlus 13T durante un evento in Cina. Pur trattandosi al momento di un lancio limitato al mercato cinese, non è escluso che il dispositivo arrivi successivamente nel resto del mondo, seguendo la strategia di molte aziende asiatiche che preferiscono debuttare prima nel paese d’origine.

Il canale YouTube Techtacle ha avuto accesso ad un’unità commerciale di OnePlus 13T, anticipando alcuni dettagli interessanti.

OnePlus 13T: eccolo in tutta la sua bellezza

Tra le novità più evidenti, spicca l’assenza totale di riferimenti a Hasselblad, marchio storicamente legato alle fotocamere dei dispositivi OnePlus. Inoltre, il telefono introduce il Quick Button, che sostituisce lo storico Alert Slider, già visto sul recente OPPO Find X8 Ultra. Questo cambiamento potrebbe diventare un motivo di discussione per gli utenti, abituati allo slider.

OnePlus 13T si caratterizza per uno schermo piatto da 6,32 pollici: una scelta che contraddistingue questo modello rispetto al display curvo di OnePlus 13. Il processore è lo Snapdragon 8 Elite, che ha già dimostrato ottime prestazioni nel caso dei benchmark per il fratello maggiore. Sul retro, troviamo due sensori da 50 megapixel: uno principale e un teleobiettivo con zoom 2x: configurazione che promette scatti di qualità senza appesantire il dispositivo con moduli troppo complessi.

La batteria da 6.100 mAh rappresenta un upgrade rispetto al OnePlus 13, garantendo una durata sopra la media. A completare il quadro ci sono le certificazioni IP68 e IP69, che assicurano resistenza all’acqua e alla polvere in condizioni estreme. Per quanto riguarda i colori, il 13T sarà disponibile in tre varianti: Morning Mist Gray, Cloud Ink Black e una tonalità rosa vivace.

OnePlus 13T si presenta dunque come una versione più piccola ed accessibile del modello principale, mantenendo però specifiche tecniche di alto livello: la speranza è che, ovviamente, l’azienda decida di renderlo disponibile anche nel mercato globale, e non solo in patria.