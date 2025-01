OnePlus 13, un nuovo aggiornamento migliora la fotocamera e aggiunge un'utile funzione

OnePlus ha rilasciato un nuovo aggiornamento per OnePlus 13, il suo attuale smartphone di punta. L’update migliora le prestazioni della fotocamera e porta la traduzione in tempo reale.

Miglioramenti per la fotocamera

L’aggiornamento OxygenOS 15.0.0.405 verrà distribuito anche agli utenti in Europa, in più “ondate”. Le migliorie della fotocamera sono la prima novità che balza all’occhio: l’update, infatti, migliora i colori delle fotografie scattate con Master Mode, oltre che il tono degli scatti effettuati con il sensore posteriore in modalità “Foto”.

Ne beneficeranno anche lo zoom e la stabilità della fotocamera. In generale, l’update porterà una “migliore esperienza fotografica” per OnePlus 13 a poche settimane dal suo lancio ufficiale, come spiegato dalla stessa azienda.

L’update non si limiterà ai soli sensori fotografici, ma migliorerà anche la stabilità e le prestazioni generali del sistema, nonché potenzierà le connessioni Wi-Fi e Bluetooth, anche per quanto riguarda la compatibilità.

Traduci in tempo reale con AI Translate

Poi c’è la grossa novità: su OnePlus 13 arriverà AI Translate, che verrà integrato proprio con questo aggiornamento. Il suo funzionamento è proprio come suggerisce il nome: la funzionalità è infatti in grado di mostrare la traduzione di un discorso in tempo reale, che può essere ascoltata anche con gli auricolari.

Chi possiede dispositivi di marchi selezionati, potrà anche avviare una traduzione face-to-face semplicemente con un tocco delle proprie cuffie. Una volta attivata l’opzione, la traduzione verrà visualizzata in modalità split, per ogni interlocutore.

Il nuovo aggiornamento introdurrà, quindi, parecchi miglioramenti oltre che un’interessante (e utilissima) funzionalità: il rollout è già iniziato e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti che possiedono OnePlus 13 nelle prossime settimane.