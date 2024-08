OnePlus 13 senza segreti: emerge una marea di dettagli, batteria mostruosa

OnePlus 13, il prossimo flagship del brand, ha sempre meno segreti ormai. Da una manciata di ore è emerso un gran numero di dettagli relativo alle specifiche tecniche del nuovo smartphone. A sorprendere è la dimensione della batteria.

OnePlus 13: le indiscrezioni sulla scheda tecnica

A riferire le informazioni relative al dispositivo è stato il noto leaker Chat Station, che è solito condividere informazioni direttamente su Weibo, il social cinese.

Come anticipato, ad attirare l’attenzione maggiormente è la possibile dimensione della batteria del flagship: 6000 mAh addirittura con supporto alla ricarica rapida a cavo da 100W e wireless da 50W. Valori decisamente importanti, che garantirebbero un’autonomia energetica di livello al device.

Oltre a questo, a bordo dovrebbe esserci un ampio display OLED oltre al potente processore Snapdragon 8 Gen 4. Per quello che riguarda il comparto fotografico, quello principale dovrebbe essere l’ormai celebre Sony LYTIA 808 con apertura focale f/1.6. Altre novità potrebbero riguardare il teleobiettivo e quello ultragrandangolare. Infine, il leaker ha confermato che il motore di vibrazione potrebbe rimanere lo stesso di OnePlus 12.

Al momento non si conosce esattamente la data di lancio di OnePlus 13 non è stata resa nota, ma potrebbe essere prevista prima della fine dell’anno: non resta che aspettare la prossima indiscrezione o – ancora meglio – l’ufficialità.