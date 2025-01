OnePlus 13 riceve il supporto a Gemini Nano, ma è piuttosto limitato

OnePlus 13 è stato lanciato da poco e già riceve i primi aggiornamenti software per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale: con il nuovo update, infatti, verrà introdotto il supporto per il modello AI Gemini Nano di Google.

Arriva Gemini Nano, ma è parecchio limitato

Gemini Nano è la versione più leggera del modello di linguaggio Gemini, tale che i principali telefoni Android di punta con ampie quantità di memoria e acceleratori AI, come OnePlus 13 appunto, riescono a eseguirlo con ragionevoli velocità.

Dopo l’aggiornamento, versione CPH2655_15.0.0.402(EX01), sui telefoni OnePlus 13 compare l’app Android AICore, che permette il supporto al modello. Tuttavia, sembra che non sia possibile farci granché: Gemini Nano, proprio come accade su altri modelli di punta quali Xiaomi 14T Pro e Samsung Galaxy Z Fold / Z Flip 6, può essere utilizzato solo per Magic Compose in Google Messaggi.

Magic Compose è una funzionalità sperimentale presente all’interno di Google Messaggi, che utilizza l’Intelligenza Artificiale generativa per fornire suggerimenti in base al contesto della conversazione. Sulla maggior parte dei dispositivi Android, i messaggi vengono elaborati in cloud. Su quelli che supportano Gemini Nano, invece, vengono elaborati localmente e non lasciano mai il dispositivo.

È il caso di OnePlus 13, dopo l’aggiornamento software. Un vero e proprio limite, considerando che lo stesso modello AI alimenta, sui dispositivi Google Pixel supportati, una varietà di funzionalità multimodali aggiuntive, come i riepiloghi nell’app Pixel Recorder e le risposte intelligenti in Gboard. L’update è già in rollout e dovrebbe risultare a breve disponibile per tutti gli smartphone OnePlus 13.