OnePlus 13: oltre 6.000 mAh di batteria, secondo un leak

Il noto leaker Digital Chat Station torna alla carica con delle interessanti novità su OnePlus 13. Secondo il leaker, il prossimo flagship dell’azienda sarà alimentato da una batteria più grande. Anzi, molto più grande. Un upgrade che si vociferava già da tempo e che il post di Digital Chat Station sembra confermare. A ciò si aggiunge resistenza a polvere e acqua.

Quanto sarà grande la batteria di OnePlus 13?

OnePlus 13, stando alle parole del leaker, avrà una batteria da 6.100 mAh o 6.200 mAh. Anche se, a dire il vero, nel suo post non ha specificato a quale modello di OnePlus si riferisse, ma tutti gli indizi porterebbero proprio al 13, viste anche le precedenti indiscrezioni.

OnePlus 12 aveva già una batteria generosa, da 5.400 mAh, che ha sicuramente funzionato. Avere uno tra i dispositivi di punta dell’azienda con un’autonomia migliorata è sicuramente un vantaggio, sebbene sia da prendere in considerazione la possibilità che potrebbe portare a un leggero aumento del peso complessivo del dispositivo.

Quando uscirà OnePlus 13? Il suo lancio sul mercato dovrebbe avvenire entro quest’anno, ma molto probabilmente verrà rilasciato prima in Cina, proprio come i modelli precedenti. Il debutto globale, invece, potrebbe avvenire a gennaio 2025, ma ancora non c’è nulla di ufficiale.

Scheda tecnica (provvisoria) di OnePlus 13

I leak dei mesi scorsi avrebbero svelato anche altre specifiche tecniche per il nuovo dispositivo: sotto la scocca potremmo trovare un potente chip Snapdragon 8 Gen (che sarà probabilmente annunciato a ottobre). Interessante il possibile display curvo con risoluzione 2K da 6,8 pollici e anche il probabile supporto per la ricarica wireless da 50 W, sebbene alcuni leak del mese scorso avevano anticipato un’assenza di quest’ultima funzione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, OnePlus 13 potrebbe avere tre sensori da 50 MP a marchio Hasselblad. Infine, si dice che il nuovo flagship sarà resistente all’acqua e alla polvere, con certificazione IP68 o IP69. Il prossimo 16 luglio, a Milano, OnePlus presenterà un evento in cui presenterà le ultime novità. E, forse, confermare (o smentire) queste indiscrezioni.