OnePlus 12R: un AFFARE da non perdere su Amazon (-25%)

Il OnePlus 12R è più di un semplice smartphone, è un’esperienza tecnologica che ridefinisce gli standard di prestazioni e qualità. Disponibile oggi, con uno sconto imperdibile del 25% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo competitivo di soli 526,99 euro, anziché 699,00 euro.

OnePlus 12R: le scorte a disposizione sono quasi finite

Dotato di una fotocamera tripla di alta qualità, il OnePlus 12R cattura immagini mozzafiato con una risoluzione incredibile. Il sensore principale da 50MP con OIS garantisce scatti nitidi e dettagliati, mentre l’obiettivo ultra-grandangolare da 8MP cattura panorami spettacolari. Inoltre, la lente macro da 2MP ti consente di esplorare il mondo con una precisione sorprendente.

Il cuore di questo dispositivo è il potente processore Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a un massimo di 16 GB di RAM. Grazie alla tecnologia RAM-Vita, le tue app preferite si avviano istantaneamente e rimangono sempre reattive. E con la grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing, i giochi prendono vita con una qualità visiva straordinaria.

La batteria da 5500 mAh del OnePlus 12R è una delle più grandi sul mercato, e con la ricarica SUPERVOOC da 100 W, non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza energia. Con la Battery Health Engine e la Charge De-aging, la durata della batteria è ottimizzata per prestazioni durature nel tempo.

Il display AMOLED Super Fluid da 6,78″ del OnePlus 12R offre un’esperienza visiva senza paragoni. Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e tecnologia LTPO avanzata, il display si adatta dinamicamente per offrire la migliore qualità immagine in ogni situazione. E con Dolby Vision HDR e supporto per il colore a 10 bit, ogni film e video diventa un’esperienza cinematografica.

Inoltre, il software OxygenOS 14 completa l’esperienza, offrendo un’interfaccia fluida e senza fronzoli. Con la sua stabilità di nuova generazione e maggiore affidabilità, OxygenOS 14 si muove come la seta, consentendoti di concentrarti sulle tue attività senza distrazioni.

Non lasciare che questa offerta incredibile ti sfugga. Approfitta subito del super sconto del 25% sul OnePlus 12R su Amazon e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 526,99 euro, prima che sia troppo tardi.