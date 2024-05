OnePlus 12R, già in offerta ad un prezzo bomba: risparmi 120€

Design magnifico, grandi prestazioni e qualità premium… ma rimanendo ampiamente sotto il normale prezzo di un top di gamma. E’ questa la filosofia del nuovo OnePlus 12R, che oggi può essere tuo ad un prezzo ancora più competitivo. Con l’offerta su Amazon di oggi, lo paghi 579,00€: risparmi ben 120€. Decisamente niente male.

Il OnePlus 12R sfoggia un design elegante con un vetro curvo che si unisce a un telaio metallico sottile. Il display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2780×1264 pixel e una luminosità di picco fino a 4500 nits garantisce immagini vivide e nitide. La frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz assicura una fluidità eccellente nelle interazioni quotidiane e nel gaming.

Equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il OnePlus 12R offre prestazioni di alto livello. Il modello protagonista di questa offerta è supportato da 16GB e 256GB di memoria interna (è la versione più completa). La batteria da 5500mAh supporta una ricarica rapida a 100W, che permette di ottenere una ricarica completa in pochissimo tempo​.

Anche il comparto fotografico del OnePlus 12R non è da meno: comprende una fotocamera principale da 50MP, una ultra-wide da 8MP e un sensore macro da 2MP. Le foto scattate con il sensore principale sono dettagliate e hanno una buona resa cromatica, soprattutto in condizioni di luce diurna.

Insomma, uno smartphone completo in pressoché tutto che non impone quasi nessuna grossa rinuncia. A meno di 580€ è da prendere assolutamente: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando.