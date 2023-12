OnePlus 12R: design SVELATO ad un passo dal lancio ufficiale

L’azienda cinese ha appena svelato la prima immagine ufficiale del OnePlus 12R, il secondo membro della famiglia OnePlus 12 ed il primo dispositivo della serie R ad essere lanciato a livello mondiale.

Disponibile a breve nei colori Cool Blue e Iron Gray, questo smartphone è la dimostrazione di come non siano necessarie etichette del tipo “Plus”, “Pro” o “Ultra” per assicurare ottime specifiche hardware ed un’esperienza software di prim’ordine.

Cosa sappiamo al momento su OnePlus 12R

OnePlus 12R, come detto, si presenta con due opzioni di colore: Cool Blue, caratterizzato da un’elegante finitura lucida, ed Iron Gray, dall’aspetto più sofisticato. Entrambe le varianti si distinguono per la cornice in metallo opaco, che conferisce una piacevole sensazione di solidità fra le mani. Inoltre, l’iconico Alert Slider di OnePlus ha trovato una nuova collocazione sulla parte sinistra del telefono, consentendo all’azienda di introdurre un innovativo sistema di antenna integrata che assicura prestazioni ottimali durante l’uso.

La serie R ha avuto inizio con il OnePlus 9R nel 2021, seguito dal 10R nel 2022 e dall’11R nel 2023. Inizialmente limitata all’India ed alla Cina, questi dispositivi puntano ad offrire alte prestazioni ed un’esperienza di gioco mobile senza pari, il tutto mantenendo un prezzo accessibile. Ora, rispondendo alle richieste degli utenti, la società si prepara ad introdurre la serie R anche in Nord America ed in Europa. La presentazione ufficiale di entrambi gli smartphone avrà luogo nel corso dell’evento “OnePlus Smooth Beyond Belief“, in programma il 23 gennaio 2024 alle 15:00 ora italiana.