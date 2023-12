OnePlus 12 e 12R: ecco quando verranno svelati da noi (data ufficiale)

Il debutto internazionale del nuovo OnePlus 12 5G è appena stato confermato: il dispositivo arriverà sugli scaffali nostrani il prossimo 23 gennaio insieme al fratellino OnePlus 12R. Ricordiamo che il terminale principale è stato annunciato pochissimi giorni or sono in Cina. La notizia è stata ufficializzata dall’azienda al Never Settle Summit, un evento tenutosi ad Anversa, in Belgio.

OnePlus 12 5G: cosa sappiamo ad oggi?

L’evento si è tenuto al fine di celebrare i dieci anni di attività della società e ha riunito i fan provenienti da tutto il mondo. In questa occasione, il Country Manager di OnePlus Benelux, Alexander Vanderhaeghe, ha confermato la data di lancio internazionale dell’ammiraglia next-gen. Curiosamente, il flagship killer 12R calcherà i suoli europei per la prima volta. Per chi non lo sapesse, quest’ultimo dispositivo è il famoso OnePlus Ace 3 che verrà presto mostrato in Asia. Mentre il top di gamma avrà lo Snapdragon 8 Gen 3, quest’altro gadget disporrà del SoC della generazione precedente di Qualcomm. Aspettiamoci anche annunci relativi all’espansione della compagnia nel mercato dell’IoT. Dulcis in fundo, unitamente a ciò, dovremmo fare la conoscenza anche delle cuffiette Buds 3 e di una nuova iterazione del foldable OnePlus Open, forse in colorazione “nera”.

Giusto come “remind me”, vi ricordiamo che OnePlus 12 5G ha uno schermo OLED curvo da 6,82 pollici, LTPO, QHD+ e non solo. Sotto la scocca dispone del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, con RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0, c’è un sistema di dissipazione del calore VC, è impermeabile ed è certificato IP65, ha tre fotocamere coadiuvate dal software di Hasselblad con sensore principale da 50 Megapixel. La batteria è da 5400 mAh, c’è il 5G, il WiFi 7, la ricarica via cavo SuperVOOC da 100W e la wireless charging da 50W.

Nelle notizie correlate, l’ottimo OnePlus 11 5G è ancora validissimo e costa solo 883,65€ su Amazon oggi, fate presto se siete interessati/e all’acquisto; è un best buy. Ha 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.