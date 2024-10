OnePlus 12R con Snapdragon 8 Gen 2 scende sotto i 500€ su Amazon | Best Buy

Il OnePlus 12R diventa uno dei best buy della fascia media con la nuova promo in corso su Amazon. Attualmente, infatti, lo smartphone di OnePlus è acquistabile al prezzo scontato di 493 euro (per la versione nera, la blu costa 499 euro) raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Per il modello dotato di Snapdragon 8 Gen 2 e 16 GB di memoria RAM si tratta di calo di prezzo netto: ora il OnePlus 12R diventa un vero e proprio best buy per la fascia media del mercato. L’offerta è disponibile di seguito.

OnePlus 12R: un vero e best buy su Amazon

Tra le specifiche tecniche dell’ottimo OnePlus 12R troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, chip utilizzato da numerosi smartphone top di gamma del 2023 con enorme successo e in grado di garantire prestazioni elevate e tanta efficienza.

Lo smartphone è dotato anche di 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W. C’è poi un display Fluid AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione di 1.5K e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 12R con un prezzo scontato di 493 euro. Il modello è venduto direttamente da Amazon e rappresenta oggi un vero e proprio best buy per la fascia di prezzo. L’offerta è disponibile di seguito.