OnePlus 12: prestazioni TOP al prezzo MINIMO (-21%)

Il OnePlus 12 rappresenta la perfetta fusione tra tecnologia all’avanguardia e design raffinato, e ora è disponibile con uno sconto incredibile del 21% su Amazon. Questo dispositivo, che si distingue per le sue prestazioni eccezionali e le funzionalità avanzate, è un’opportunità imperdibile per chi cerca il massimo in uno smartphone, oggi al prezzo speciale di soli 869,90 euro, anziché 1.099,00 euro.

OnePlus 12: un’occasione che non puoi assolutamente perdere

Uno dei punti di forza del OnePlus 12 è la sua fotocamera principale da 50 MP con OIS, affiancata da un grandangolo da 48 MP e una telecamera per ritratti da 64 MP. Grazie alla collaborazione con Hasselblad, ogni scatto offre una calibrazione del colore naturale straordinaria. L’algoritmo TurboRAW HDR proprietario del telefono garantisce immagini con una gamma dinamica ampia e una qualità simile a quella delle reflex digitali. Inoltre, il sistema Accu-spectrum assicura un’estrema precisione dei colori e un realismo senza precedenti.

Sotto la scocca, il OnePlus 12 è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da un massimo di 16 GB di RAM. La grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing offre un’esperienza visiva eccezionale, mentre la tecnologia RAM-Vita ottimizza in modo intelligente le app utilizzate di frequente, garantendo una fluidità e una reattivazione istantanea senza pari.

La batteria da 5400 mAh del OnePlus 12, insieme alla Ricarica SUPERVOOC a 100 W e alla ricarica senza fili a 50 W, permette di avere il telefono sempre pronto all’uso. Con la modalità Smart Rapid Charge Mode, il dispositivo si ricarica da 1% a 100% in soli 26 minuti con cavo e in 55 minuti in modalità wireless, mantenendo al contempo le prestazioni ottimali della batteria grazie alle tecnologie Battery Health Engine e Charge De-aging.

Il display AMOLED Super Fluid 2K da 6,82″ con tecnologia LTPO avanzata offre un’esperienza visiva senza precedenti, scalando dinamicamente da 1Hz a 120Hz. Con Dolby Vision HDR, supporto per colori a 10 bit e HDR10+, ogni immagine è ultra vivida, ideale per godersi contenuti cinematografici.

Non perdere l’occasione di possedere il OnePlus 12, un dispositivo che definisce nuovi standard nel mondo degli smartphone. Acquistalo ora su Amazon con uno sconto del 21% e portalo a casa al prezzo speciale di soli 869,90 euro, prima che sia troppo tardi.