OnePlus 12: a QUESTO PREZZO su Amazon è il top di gamma da prendere (16/512 GB)

Il OnePlus 12 cala di prezzo ed è ora protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il top di gamma di casa OnePlus è disponibile al prezzo scontato di 859 euro, con ben 240 euro di sconto per la versione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, è ora un best buy per chi è alla ricerca di un top di gamma senza compromessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 12 è in offerta su Amazon: un best buy assoluto

Il OnePlus 12 è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche c’è spazio anche per il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con 16 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che per una batteria da 5.400 mAh, con ricarica rapida da 100 W. Lo smartphone è dotato anche di ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone di OnePlus ha tutto quello che serve per garantire prestazioni elevate, in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il OnePlus 12 16/512 GB al prezzo scontato di 859 euro. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon e viene proposto con 240 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.