OnePlus 12 5G: TOP DI GAMMA dal prezzo WOW, prendilo adesso

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo flagship del colosso cinese di Pete Lau, OnePlus 12 5G, nella sua iterazinoe color Silky Black, con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna (non espandibile) si trova in super sconto al prezzo sensazionale di soli 849,99€ al posto di 1099,00€. Capite bene che il risparmio è davvero esagerato quindi non lasciatevelo sfuggire e correte a prendere il device adesso prima che sia troppo tardi. A questa cifra è infatti un best buy senza eguali, un prodotto rivoluzionario, dotato di una scheda tecnica assurda, di un processore di fascia alta, di un display avanzato e un comparto fotografico con sensori coadiuvati dalla tecnologia di Hasselblad.

OnePlus 12 5G: ecco perché comprarlo

Analizziamo lo smartphone partendo dal principio: OnePlus 12 5G presenta una main camera da 50 Megapixel con OIS, ma c’è anche una ultrawide da 48 mega e una tele da 64 Megapixel per i ritratti. Il tutto è gestito dall’algoritmo TurboRAW di Hasselblad così potrete realizzare scatti nitidi, video fluidi di qualità cinematografica e non solo. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con modem 5G integrato, e abbiamo ben 16 GB di RAM per un multitasking fluido e privo di lag. C’è la batteria da 5400 mAh che serve per godere di un’autonomia incredibile e si ricarica rapidamente via SuperVOOC a 100W. Il display AMOLED Super Fluid 2K da 6,82 pollici con risoluzione QHD e supporto all’HDR10+ assicura un’esperienza cinematografica pazzesca. C’è la OxygenOS 14 basata su Android 14.

OnePlus 12 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 849,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di farsi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Non manca poi la garanzia di due anni con il rivenditore e avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis.