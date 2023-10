OnePlus 12 5G senza segreti: la scheda tecnica è stata rivelata (RUMOR)

Mancano pochissimi mesi al lancio del nuovo flagship cinese di Pete Lau; OnePlus 12 5G infatti, è dietro l’angolo e oggi, grazie ad un nuovo leak trapelato sul web, possiamo vedere nello specifico, la scheda tecnica della nuova ammiraglia e le colorazioni disponibili al lancio. Andiamo con ordine: fra pochissime ore l’azienda toglierà i veli al suo primo pieghevole, OnePlus Open, ma si inizia già a parlare dell’arrivo sul mercato del top di gamma “classico”, erede del vendutissimo e apprezzatissimo OnePlus 11 5G.

OnePlus 12 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Come detto, Open sarà il primo foldable del brand e verrà annunciato fra pochissime ore. Grazie a Digital Chat Station però, scopriamo i dettagli sull’ammiraglia next-gen prossima al debutto.

Il dispositivo dovrebbe sfoggiare uno schermo OLED curvo da 6,82 pollici realizzato dall’azienda cinese BOE. La risoluzione di questo pannello dovrebbe essere di 3168x1440p con refresh rate adattivo fino a 120 Hz (LTPO). Non mancherà la frequenza di attenuazione PWM a bassa luminosità del display a 2160 Hz, che servirà per migliorare il comfort visivo al buio. Sotto la scocca troveremo ben 24 GB di RAM (nella configurazione più costosa) e 1 TB di memoria. Verrà venduto in Classic Black, Pristine White e Vibrant Green.

Il processore sarà l’ottimo Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da un modem 5G. La batteria invece, da 5400 mAh, godrà ancora del supporto alla SuperVOOC da 100W e alla wireless charging da 50W. Ottimo il comparto fotografico che dovrebbe essere realizzato da Hasselblad. Si prevedono, nello specifico, tre ottiche sulla back cover:

main camera da 50 megapixel con OIS con sensore da 1/1,4 pollici, apertura f/1,7 e lunghezza focale di 23 mm.

ultra grandangolare da 48 megapixel con sensore da 14 mm 1/2 pollice e apertura f/2.2;

obiettivo periscopico con sensore OV64B da 64 Megapixel con un’apertura f/2,5.

Insomma, sarà un cameraphone senza precedenti. Verrà lanciato in Cina a dicembre e arriverà da noi in primavera. Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che OnePlus 10 Pro 5G costa solo 489,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

