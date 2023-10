OnePlus Open: a giorni il primo smartphone pieghevole OnePlus

OnePlus conferma ufficialmente i rumor trapelati negli scorsi mesi, relativi al possibile lancio di uno smartphone pieghevole con caratteristiche da top di gamma, in grado di farsi spazio tra le numerose proposte a tema della concorrenza.

La presentazione del primo telefono pieghevole dell’azienda cinese, vale a dire OnePlus Open, avverrà a Mumbai il prossimo 19 ottobre, quando finalmente avremo notizie più precise circa le specifiche tecniche, la disponibilità ed il relativo prezzo.

Cosa aspettarci da OnePlus Open

Con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo dei dispositivi pieghevoli grazie alla sua unicità, OnePlus Open si distingue per essere il primo smartphone pieghevole introdotto da OnePlus. Il termine “Open” non richiama solamente il form factor ma simboleggia anche l’apertura dell’azienda verso nuovi orizzonti. Lo slogan “Open for Everything” è indicativo degli sforzi del produttore nel cercare di cogliere ogni opportunità sul mercato, continuando ad innovare mantenendo una mentalità aperta.

In base alle dichiarazioni di Kinder Liu, Presidente e COO, Open si distinguerà per le sue capacità fotografiche e per l’estrema portabilità, diventando un nuovo punto di riferimento per i dispositivi pieghevoli. Un apparecchio dal design elegante, leggero e sottile, con uno schermo che si piega in modo impercettibile, il tutto coadiuvato da un software di alta qualità. Non mancheranno, ovviamente, la fluidità e la velocità che da sempre contraddistinguono i prodotti OnePlus.