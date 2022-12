OnePlus 11 5G si mostra in tutto il suo splendore in nuove immagini online (FOTO)

In queste ore sono emerse nuove immagini, grazie al portale TENAA, che ci mostrano l’estetica ufficiale del prossimo flagship OnePlus 11 5G.

Come tutti sappiamo, il marchio asiatico di Pete Lau si sta preparando per svelare la sua nuova ammiraglia per il mercato internazionale; il debutto sembra essere imminente, visto che il dispositivo è stato certificato presso l’ente asiatico TENAA. Anche le specifiche sono state rivelate. Ora attendiamo solo il lancio ufficiale (in Asia e poi quello Global).

OnePlus 11 5G: design confermato dal TENAA

Oramai il design del futuro OnePlus 11 5G è stato svelato in lungo e largo dai render 3D ma anche dai leaks emersi grazie a noti tipster online; oggi però vediamo il dispositivo in tutto il suo splendore grazie al portale cinese TENAA. Le immagini dal vivo mostrano il telefono da tutti i lati.

Come si evince dalle immagini, la back cover del dispositivo presenterà un’isola circolare con all’interno quattro sensori e un flash LED. Non manca il logo di Hasselblad al centro, mentre sul frame sinistro vediamo il classico slider per le notifiche posto sopra il pulsante di accensione e spegnimento del device. A destra infine, il bilanciere del volume. Curiosamente – e contro tendenza, aggiungiamo noi – lo schermo presenterà bordi curvi e la selfiecam sarà posta nell’angolo destro del pannello.

Dal TENAA vediamo anche quali saranno le specifiche del terminale; si parla di un display AMOLED da 6,7 pollici QHD+ da 3216 x 1440 pixel con refresh rate da 120 Hz e fingerprint sotto il pannello. Le misure del prodotto saranno di 163,1 × 74,1 × 8,53 mm e il suo peso invece, di circa 205 g.

Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5x e fino a 512 GB di memoria con UFS 4.0. La batteria sarà da 5000 mAh con fast charge via cavo da 100W. Ci sarà Android 13 con skin OxygenOS o ColorOS a seconda del mercato di riferimento. La main camera sarà una Sony IMX890 da 50 megapixel, coadiuvata da un tele da 32 Mpx e un’ultrawide da 48 Mega.

