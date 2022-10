OnePlus 11 Pro 5G sarà il flagship da comprare?

In queste periodo abbiamo sentito parlare moltissimo del nuovo flagship del brand cinese di Pete Lau; si dovrebbe chiamare OnePlus 11 Pro 5G e potrebbe essere un vero game changer nel mercato internazionale. Si dice che sarà un’ammiraglia potentissimo, con un focus sulle prestazioni e nelle perfomance e con un occhio di riguardo al mondo della fotografia. Ma cosa sappiamo al momento? Cerchiamo di fare ordine nei pensieri riassumendo i leaks emersi in rete in queste settimane.

OnePlus 11 Pro 5G: le presunte caratteristiche

Partiamo dal design, che poi è uno degli elementi più importanti nella scelta di un telefono da parte dell’acquirente. Anche l’occhio vuole la sua parte e in OnePlus lo sanno bene. La compagnia è sempre stata attenta a questo punto e il nuovo arrivato non sarà da meno. Il modulo fotografico potrebbe essere altresì super interessante perché caratterizzerà parte della back cover. Non sappiamo se avremo anche un pannello posteriore in vetro lucido o opaca, magari come le soluzioni premium di Apple, Xiaomi o Samsung. Proprio il modulo poi, dovrebbe avere una forma circolare, secondo quanto si dice. Questo potrebbe far sembrare il prodotto molto simile alle controparti Huawei e Honor, ma siamo sicuri che Pete Lau saprà dare quel tocco in più.

Lo schermo dovrebbe essere super risoluto, magari QHD+, con bordi curvi, refresh rate da 144 Hz o LTPO adattivo fino a 120 Hz e non solo. Non di meno, avremo il solito foro per la selfiecam. Ci aspettiamo di vedere un processore Qualcomm, nello specifico il futuro Snapdragon 8 Gen 2 con sistema di dissipazione next-gen al seguito. Il tutto dovrebbe venire coadiuvato da memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Batteria di grandi dimensioni poi, con fast charge via cavo da 150W, wireless e reverse charging.

Speriamo di vedere ancora ottiche cosviluppate da Hasselblad, magari con sensore principale da 200 Mxp (un Samsung ISOCELL?), come vuole il trend del momento.

