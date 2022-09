OnePlus 11 Pro 5G: rivelata la scheda tecnica completa

In queste ore è trapelata online la scheda tecnica completa del nuovo smartphone top di gamma del brand asiatico di proprietà di Pete Lau. Scopriamo che OnePlus 11 Pro 5G avrà il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, supporto alla fast charge da 100W, Android 13 e molto altro ancora.

Non di meno, ad inizio settembre sono emersi i primi rendering di questa nuova ammiraglia, grazie ad un report pubblicato da 91mobiles insieme al tipster Steve Hemmerstoffer (OnLeaks). Il dispositivo sarà l’offerta di punta del marchio cinese per il 2023 e dovrebbe arrivare (in Cina) a fine anno. Nel resto del mondo, il lancio è previsto per i primi mesi del prossimo anno.

OnePlus 11 Pro 5G: tutto quello che sappiamo ad oggi

Grazie al sito di 91mobiles apprendiamo che OnePlus 11 Pro 5G avrà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici QHD+ con refresh rate variabile fino a 120 Hz. Non sappiamo se ci saranno i bordi curvi, ma avrà il fingerprint in-display. Posteriormente troveremo una main camer a da50 M,px, una ultrawide da 48 Mpx e un tele 2X da 32 Mpx. Lo snapper selfie sarà da 16 Mpx. La cooperazione con Hasselblad è in forse; ad oggi non sappiamo se ci sarà la tecnologia del brand europeo sulle lenti dell’ammiraglia cinese.

Troveremo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm (non ancora annunciato) e potrebbe disporre di RAM da 8, 12 o 16 GB e di storage da 128 o 256 GB. La ricarica dovrebbe essere da 100W via cavo su una batteria da 5000 mAh. Non mancherà il Bluetooth 5.2, la porta USB C, il Dolby Atmos, il modem 5G e non soo. Android 13 con skin OxygenOS completeranno il quadro. Potremmo trovare un design rinnovato rispetto a quello dei precedenti OnePlus 10 Pro e 10T 5G.

