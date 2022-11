OnePlus 11? No, sarà Xiaomi 13 il primo ad avere lo Snapdragon 8 Gen 2

In queste ore è emerso un post che non lascia di certo dubbi a quello che sarà il prossimo futuro del marchio cinese numero uno al mondo. Il dirigente Lei Jun ha appena confermato che il prossimo top di gamma del brand, Xiaomi 13, sarà il primo device al mondo ad adottare il chipset di Qualcomm da poco svelato, lo Snapdragon 8 Gen 2.

Poche ore or sono, il chipmaker statunitense ha tolto i veli alla piattaforma operativa per ammiraglie Android del 2023, il SoC Snapdragon 8 Gen 2. Questo, come detto, alimenterà i prodotti di punta della prima metà del prossimo anno. Inizieremo a conoscerlo a breve, visto che i costruttori Android stanno facendo a gara per presentare per primi un telefono con questa soluzione. Ad oggi Qualcomm ha menzionato i primi brand che useranno questo chip e ha citato Xiaomi, OPPO, OnePlus, Motorola, Asus ROG, Red Magic, Redmi, Meizu, Vivo, ZTE, Sharp, Sony. Grande assente è Samsung ma è lecito pensare che visto che mancano ancora diversi mesi al rilascio della serie Galaxy S23, non sia nella prima ondata di ammiraglie dotate di SD8 Gen 2.

Xiaomi 13: il primo al mondo con il nuovo SoC di Qualcomm

Il CEO di Xiaomi ha riferito in queste ore, con un post su Weibo, che la piattaforma a 4 nanometri Snapdragon 8 Gen 2 sarà presente in prima istanza sulla nuova ammiraglia di casa Xiaomi. Il dirigente ha anche comunicato che questo chip permette ai telefoni di disporre di un’eccellente ottimizzazione software/hardware così da avere performance e prestazioni inarrivabili, tutte a beneficio della batteria del device stesso.

Attenzione: il funzionario non ha detto il moniker ufficiale di quello che sarà il prodotto di punta prossimo al rilascio. Sappiamo che, visto che abbiamo una numerazione seriale, ci aspettiamo la serie Xiaomi 13, ma l’OEM cinese potrebbe sorprenderci all’ultimo con un nuovo nome. Quanto dovremo attendere ancora prima di conoscere la suddetta gamma?

