OnePlus 11: a QUESTO PREZZO su Amazon NON HA RIVALI

Il OnePlus 11 è uno degli smartphone più potenti sul mercato ma, grazie alla nuova offerta Amazon, può essere acquistato con condizioni molto vantaggiose. In questo momento, infatti, il top di gamma di casa OnePlus è disponibile al prezzo scontato di 773 euro invece di 849 euro.

Lo sconto riguarda la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage mentre il modello 16+256 GB viene proposto al prezzo di 919 euro. Per sfruttare l’offerta dedicata al flagship di casa OnePlus con Snapdragon 8 Gen 2 è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

OnePlus 11: a prezzo scontato con la nuova offerta di Amazon

La scheda tecnica di OnePlus 11 conferma come ci troviamo di fronte ad uno smartphone completo e in grado di garantire prestazioni al top. Il cuore del progetto è, senza dubbio, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in grado di garantire tanta velocità oltre ad un’efficienza energetica superiore alla media.

Da segnalare la presenza di un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K e refresh rate di 120 Hz. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100 W. Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 11 al prezzo scontato di 773 euro invece di 849 euro. Si tratta di uno sconto di oltre 70 euro che rende lo smartphone, disponibile da poche settimane, un acquisto ancora più vantaggioso e consigliato. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

