OnePlus 11 5G: trapelato il contenuto della confezione di vendita

In queste ore è trapelato online il contenuto della confezione al dettaglio del nuovo flagship OnePlus 11 5G. Lo smartphone premium è già stato avvistato sul web diverse volte e abbiamo appreso che verrà annunciato in Cina il prossimo 4 gennaio 2023. In India arriverà il 7 febbraio e nel resto del mondo negli stessi giorni.

OnePlus 11 5G: in confezione ci saranno molti accessori

Le specifiche tecniche del device sono state rivelate tutte dall’insider del web Evan Glass che ha condiviso su Twitter un’immagine del telefono che lo mostra in tutto il suo splendore. Non di meno, ha rivelato una foto che mostra tutto il contenuto della scatola di vendita al pubblico. Dalla foto vediamo che sarà una confezione “ricca”.

OnePlus 11 5G presenterà una batteria da 5000 mAh con ricarica via cavo da 100W, un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con GPU Adreno 740, ma troveremo anche uno schermo generoso AMOLED E4 da 6,7 pollici con bordi curvi avente una risoluzione 2K e il refresh rate fino a 120 Hz.

Nella confezione di vendita sarà presente quindi, il telefono, la custodia, il caricatore da muro, il cavo rosso, un set di sticker adesivi e l’accessorio per l’espulsione della SIM mediante il vano.

Le memorie saranno delle unità UFS 4.0 e la RAM sarà di tipo LPDDR5X. Ci saranno diverse configurazioni:

12+256 GB;

16+256 GB;

16+512 GB.

Sulla back cover troveremo un modulo fotografico rotondo comprendente diverse lenti al suo interno. Il software sarà cosviluppato da Hasselblad. L’obiettivo principale sarà un sensore Sony IMX890 da 50 Mpx e sarà accompagnato da un tele da 32 Mpx e da un’ultrawide da 48 megapixel. Anteriormente ci sarà una selfiecam da 16 Mpx per autoscatti e videocall.

Verrà commercializzato in due colorazioni: verde e nero, e leggiamo che avrà un peso di 205 grammi. Non mancherà la certificazione IP54 e il vetro Corning Gorilla Glass a protezione del tutto.

Il sistema operativo sarà Android 13, ma in Cina arriverà con la ColorOS 3.0, mentre in Europa e nel resto del mondo con la OxygenOS 13.

