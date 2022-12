OnePlus 11 5G: svelata la sua velocità di ricarica

In queste ore abbiamo appreso dalla certificazione cinese 3C che il nuovo flagship OnePlus 11 5G disporrà della ricarica rapida da ben 100W.

Come tutti sappiamo l’OEM asiatico di proprietà di Pete Lau prevede di svelare una nuova ammiraglia next-gen per l’inizio del prossimo anno. Dalle indiscrezioni abbiamo appreso che si chiamerà OnePlus 11 5G (senza il suffisso “Pro”) e sarà il dispositivo o erede del precedente OnePlus 10 Pro 5G visto ad inizio anno. Conosciamo molti dettagli sul telefono in questione ma in primo luogo ipotizziamo che presenterà il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm sotto la scocca.

OnePlus 11 5G: avrà la ricarica SUPERVOOC da 100W

Come detto, il terminale si è palesato all’interno del portale per la certificazione 3C rivelando alcuni dettagli molto interessanti del prodotto in questione. Il telefono, avente numero di modello PHB110, gestirà l’alimentazione da 5V/2A e da 5-11 V/9,1 A e reca con sé il numero di modello VCBAJACH. In poche parole, sarà un’ammiraglia dotata del supporto per la ricarica rapida da 100W.

Sul fronte delle specifiche invece, le indiscrezioni suggeriscono che conterrà 16 GB di memoria RAM, 256 GB di memoria interna, una batteria da 5000 mAh con ricarica da 100W e processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Lo schermo dovrebbe essere un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K e refresh rate di 120 hz, oltre a disporre di un fingerprint in-display. Ci saranno tre sensori sul posteriore con quello principale Sony IMX890 da 50 Mpx, ultrawide da 48 Mpx e tele da 32 Mega.

Intanto, nelle notizie correlate, vogliamo segnalarvi un super top di gamma in sconto su Amazon; parliamo del meraviglioso OnePlus 10T 5G, un’ammiraglia ricca di tecnologia che si porta a casa con soli 653,37€ con spese di spedizione incluse nel prezzo del device. Il gadget è dotato di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, di ben 16 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage interno.

