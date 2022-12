OnePlus 11 5G si mostra in nuove immagini dal vivo prima del debutto

In queste ore sono emerse le prime immagini dal vivo relative al futuro flagship OnePlus 11 5G dell’azienda cinese; abbiamo già letto che il debutto di questa ammiraglia è previsto per il 4 gennaio in Cina e il 7 febbraio in India e nel resto del mondo, ma ora abbiamo modo di vedere il telefono in tutto il suo splendore in nuovi scatti “hands-on”.

Le specifiche tecniche, così come il design, sono state svelate. Non c’è più nulla di nuovo da sapere su questo smartphone. Il gadget è pronto ad arrivare in commercio per sfidare Xiaomi 13 Pro, Redmi 13 Pro, Vivo X90 e non solo. Pensate che la compagnia ha anche svelato già dei poster promozionali del prodotto che ne illustrano il design in tutto il suo splendore.

OnePlus 11 5G: vediamo il design completo

Dalle immagini possiamo vedere che lo smartphone dispone di uno schermo flat e non più di un pannello curvo come abbiamo avuto finora nei modelli precedenti; c’è una fotocamera frontale posta in un foro sulla parte superiore ed è presente anche l’ottimo slider per le notifiche. A destra troviamo il pulsante per l’accensione e spegnimento così come il bilanciere del volume.

Posteriormente vediamo la finitura opaca per la back cover e il modulo fotografico con un look lucido; le fotocamere invece, sono incastonate nel cerchio, con tanto di flash LED al seguito.

Lo smartphone è stato avvistato sul TENAA, rivelando così le sue specifiche complete; avrà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici QuadHD+, refresh rate fino a 120 hz, supporto alla gamma colori a 10 bit, fingerprint in-display e non solo.

Il processore di bordo sarà l’ottimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5x e storage UFS 4.0 fino a 512 GB. Il sensore principale poi, sarà da 50 Megapixel insieme ad un’ultrawide da 48 Mpx e un tele da 12 Mega. Anteriormente la selfiecam sarà da 16 Mpx. Arriverà con una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 100W. Il software sarà Android 13 con skin OxygenOS o ColorOS a seconda del mercato di riferimento.

