OnePlus 11 5G: sarà davvero così? (FOTO)

In queste ore è emersa un’immagine che mostra il design completo del futuro flagship OnePlus 11 5G dell’OEM cinese di Pete Lau. Ci domandiamo se il dispositivo sarà davvero così. Voi cosa ne pensate? Ricordiamo che il render è stato realizzato da OnLeaks, il famoso tipster designer (aka Steve Hemmerstoffer) in collaborazione con il portale di Gadget Gang. In passato ha anche suggerito al mondo quale sarebbero state le caratteristiche dell’ammiraglia per il 2023 dell’azienda.

OnePlus 11 5G: online un render 3D di OnLeaks

Notiamo che il render realizzato è incredibilmente somigliante con le immagini viste in passato; notiamo subito le due colorazioni disponibili al lancio (nero e verde). La prima colorazione si dovrebbe chiamare Matte Black e la seconda invece, Glossy Green. A riportare questi nomi ci ha pensato il tipster Max Jambor. Notiamo poi che la variante verde sembra essere lucida con alcune parti realizzate in metallo argentato. La versione nera invece, sarà opaca e il modulo fotografico sarà in tinta con la scocca.

Ci sarà ancora lo slider per le notifiche sul frame destro insieme ai pulsanti per il bilanciamento del volume. Il logo di OnePlus si troverà al centro della back cover. Come detto, il modulo fotografico sembra essere stato rinnovato in tutto e per tutto. Non mancherà la tecnologia di Hasselblad per le ottiche, il tutto insieme al flash LED. I sensori saranno da 50+48+32 Megapixel.

Sul fronte delle specifiche tecniche invece, è stato confermato che godrà del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con banchi RAM da 16 GB e memorie veloci da 256 GB. La batteria sarà da 5000 mAh con ricarica rapida da 100W.

Il pannello dovrebbe essere un’unità AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K, refresh rate adattivo fino a 120 Hz e fingerprint sotto lo schermo.

