OnePlus 11 5G: pregi e difetti del nuovo flagship killer (recensione)

Il nuovo OnePlus 11 5G è arrivato, pronto ad offrire caratteristiche da flagship per un’esperienza di alto livello. Il motto che accompagna questo nuovo smartphone è ambizioso: “the shape of power”, svelando l’intenzione del costruttore cinese di realizzare un concentrato di potenza. Lo abbiamo provato, in anteprima per diversi giorni, e lo abbiamo messo sotto torchio con un utilizzo intenso, sia ludico che lavorativo.

La cosa che ci ha colpito di più è stata la velocità e fluidità complessiva di questo smartphone, un tratto distintivo ormai dei dispositivi di fascia alta targati OnePlus. La seconda caratteristica che ci ha colpito è anche la durata della batteria e il lento ciclo di scaricamento. Ma non vogliamo spoilerare e rimandiamo qui sotto ad una disamina dei pregi e difetti riscontrati durante i nostri test.

OnePlus 11 5G: pregi

La velocità di OnePlus 11 è eccezionale, questo grazie all’utilizzo della piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 che consente a questo terminale di essere un fulmine . Il dispositivo che abbiamo testato inoltre è dotato di una memoria RAM fino a 16 GB e di un sistema avanzato di gestione della RAM progettato per migliorare le prestazioni in scenari multi-tasking e di gioco. Tutto questo garantisce veramente un’esperienza appagante in qualsiasi situazione: dal gaming mobile, all’uso intenso di YouTube e degli altri social, fino alla produttività lavorativa.

Il display AMOLED 2K A+ da 6,7 pollici a 120 Hz e la tecnologia LTPO 3.0 garantiscono immagini dai colori brillanti e vivaci. Non c'è veramente nulla da dire sulla qualità costruttiva e sulla resa dei colori di questo display, non ha da invidiare niente ai competitor più blasonati. Piacevole e ben fatto.

Altro fiore all'occhiello di questo OnePlus 11 è la ricarica super veloce.

La qualità del comparto fotografico è un altro indubbio pregio di questo OnePlus 11. Il sistema a tripla fotocamera, frutto della collaborazione tra OnePlus e Hasselblad (un binomio vincente già a partire da OnePlus 9 Pro), è composto da un sensore principale IMX890 da 50MP, un sensore ultra-wide IMX581 da 48MP e un obiettivo per ritratti IMX709 da 32MP. Inoltre, è dotato di un nuovo sensore multispettrale a 13 canali per la rilevazione della luce e dei colori.



L'alert slider è da sempre una di quelle comodità irrinuciabili una volta provate e fortunatamente questa funzionalità fisica, ormai iconica di OnePlus, è presente su questo nuovo smartphone. Poter impostare al volo vibrazione, suono o azzeramento di qualsiasi notifica sonora è sicuramente un pregio di questo terminale.

È uno smartphone che scalda davvero poco, grazie ad un ottimo sistema di dissipazione, anche in condizioni di uso intenso, una caratteristica su cui OnePlus aveva lavorato già bene con con il OnePlus 10T.

OnePlus 11 5G: difetti

Non tutto ci ha convinto di questo OnePlus 11 5G. Dal punto di vista tecnico non abbiamo nulla da dire sulle fotocamere ma esteticamente il design “Black Hole” del comparto fotografico , ispirato al concetto di “buco nero”, non ci ha convinto. Il modulo fotografico in acciaio inossidabile cromato è sicuramente di alta qualità, ma lo abbiamo trovato eccessivamente ingombrante e bruttino da vedere, anche se certamente è un aspetto distintivo che non farà passare inosservato questo smartphone, nel bene o nel male.

OnePlus 11 5G ci è sembrato da subito un po' pesante da tenere in mano. Questa in realtà non è stata solo una sensazione, sulla bilancia questo smartphone non è propriamente una piuma, arrivando a 208 grammi, 8 in più rispetto a OnePlus 10 Pro.

. Questa in realtà non è stata solo una sensazione, sulla bilancia questo smartphone non è propriamente una piuma, arrivando a 208 grammi, 8 in più rispetto a OnePlus 10 Pro. La scivolosità del OnePlus 11 5G è notevole e senza cover l’effetto saponetta è inevitabile. Nulla di differente da tanti altri competitor ma certamente un peccato veniale che si sarebbe potuto evitare con una cover in dotazione.

Le foto con scarsa luce sono discrete ma non ottime, inoltre la messa a fuoco in condizioni di poca luce è un po’ lenta.

Conclusioni e disponibilità OnePlus 11

OnePlus è riuscita a sfornare un eccellente smartphone che nulla ha da invidiare ai flagship più blasonati e che tiene fede al motto “the shape of power”: è davvero un concentrato di potenza. Chi cerca uno smartphone top non rimarrà affatto deluso da OnePlus 11 5G: è eccellente sia come cameraphone (soprattutto in condizioni di buona illuminazione) che come batteryphone. I prezzi tuttavia avrebbero potuto essere leggermente più morigerati, anche se siamo sotto rispetto ai flagship appena usciti da parte dei competitor sul mercato:

OnePlus 11 versione da 8+128 GB di RAM costa €849

OnePlus 11 versione da 16+256 GB di RAM viene venduto a €919

Piccola nota negativa, anche se ricadiamo nella valutazione soggettiva, va al design dello smartphone, soprattutto il blocco delle fotocamere non ci ha pienamente convinto. Complessivamente OnePlus 11 5G è uno smartphone che ci è piaciuto molto e che consigliamo senza remore, pur con i difetti evidenziati in questa recensione.

OnePlus 11 5G: scheda tecnica

• Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform

• 16GB RAM+UFS4.0

• RAM-Vita

• 100W SUPERVOOC + batteria da 5000mAh

• Cryo-velocity VC Cooling System

• Display da 6.7 pollici 2K 120Hz Super Fluid AMOLED con LTPO 3.0

• supporto Dolby Vision

• Altoparlanti Dual “Reality” con supporto Dolby Atmos

• Fotocamera 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS

• Fotocamera da 32 MP, f/2.0, 48mm (telephoto), 1/1.56″, PDAF, 2x optical zoom

• Fotocamera da 48 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide), 1/2.0″, AF

• Selfie camera 16 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1.0µm

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.