OnePlus 11 5G: nuovo giro, nuove indiscrezioni

In queste ore sono emerse in rete le specifiche tecniche relative al prossimo flagship di OnePlus 11 5G; sarà l’ammiraglia next-gen di Pete Lau che verrà svelata entro la fine dell’anno. Dovrebbe disporre del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm in arrivo a novembre, di un pannello curvo con risoluzione 2K, della ricarica rapida da 100W e molto altro ancora.

Facciamo un po’ di ordine: ultimamente, i rumors relativi al device di punta del colosso cinese di Pete Lau hanno iniziato ad emergere con prepotenza. Si dice che l’azienda presenterà il dispositivo con un moniker differente rispetto al 2021. Non ci sarà il suffisso “Pro”. In poche parole, il modello vanilla sarà l’ammiraglia di punta per il primo semestre dell’anno.

OnePlus 11 5G: le presunte caratteristiche

Ora facciamo il punto della situazione su quanto abbiamo letto in queste ore. Non sappiamo se la compagnia lancerà comunque un’iterazione Pro o se salterà completamente questa iterazione. Oggi quindi, il noto insider del web Digital Chat Station ha condiviso nuove indiscrezioni sul suddetto nuovo smartphone.

Stando a quanto ribadito dall’informatore, apprendiamo che il numero di modello di questo gadgdet sarà PHB110. Il telefono dovrebbe disporre di uno schermo LTPO curvo da 6,7 pollici con risoluzione 3216 x 1440 pixel, di un foro per la fotocamera anteriore posto in alto a sinistra (non più al centro come il modello OP 10T 5G) e di un fingerprint in-display. Il frame della scocca sarà interamente realizzato in metallo e ci sarà il famigerato classico slider selettore delle modalità.

Sotto la scocca vedremo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una batteria a doppia cella da 25o0 mAh per parte, con ricarica rapida da 100W al seguito. In totale ci sarà un accumulatore da 5000 mAh. La main camera dovrebbe essere da 50 megapixel, l’ultrawide invece, da 48 Mpx e il tele da 32 Mega. Vedremo ancora la partnership con Hasselblad?

Con questo leak di DGS possiamo vedere tutte le caratteristiche principali del dispositivo; è rimasta esclusa la frequenza di aggiornamento del display e la risoluzione della selfiecam. Le configurazioni disponibili al lancio saranno da 8, 12, 16 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Ci sarà Android 12(o 13?) con OxygenOS 13 al seguito.

