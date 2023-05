OnePlus 11 5G: l'ammiraglia del momento ad un prezzo SPETTACOLARE

Oggi vi parliamo di uno degli smartphone Android di ultima generazione più apprezzato dall’utenza internazionale; ci riferiamo ovviamente al meraviglioso OnePlus 11 5G, un top di gamma senza compromessi che dispone di un comparto fotografico di punta con ottiche Hasselblad, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con modem 5G al seguito, con ben 16 GB di RAM LPDDR5 e con tanto spazio a bordo (256 GB, più che necessari per archiviare file e per installare applicazioni). Il terminale vanta anche una batteria capiente che si ricarica in un lampo e presenta uno schermo ricco di features premium; se siete interessati sappiate che si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 832,96€, spese di spedizione incluse. Il risparmio è davvero evidente e la consegna sarà celere e immediata grazie a Prime: potrà essere a casa vostra anche entro un solo giorno. Cosa aspettate dunque?

OnePlus 11 5G: il top di gamma che volevi ad un prezzo WOW

Il telefono di OnePlus dispone di una fotocamera principale da 50 megapixel con OIS, di un’ultrawide da 48 megapixel e di una telecamera per i ritratti da 32 Mpx, il tutto coadiuvato dal software di Hasselblad che interviene per una calibrazione naturale del colore delle immagini. non manca l’algoritmo TurboRAW HDR per scattare foto ricche di dettaglio, perfette per la post-produzione.

Il processore interno è uno Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da 16 GB di RAM e di una GPU abilitata per il Ray Tracing. Citiamo a tal proposito, la batteria da 5000 mAh che si ricarica – da 0 a 100 – in soli 25 minuti grazie alla SuperVOOC da 100W via cavo. Con il modem 5G poi, navigherete alla velocità della luce.

Menzione speciale per il display AMOLED Super Fluid da 6,7 pollici con risoluzione 2K, refresh rate variabile fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision HDR10+. OnePlus 11 5G a soli 832,96€ è lo smartphone top che dovete acquistare oggi.

