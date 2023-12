OnePlus 11 5G: l'ammiraglia da comprare OGGI su Amazon

Oggi vi parliamo di uno degli smartphone Android più incredibili che vi siano su Amazon; si chiama OnePlus 11 5G ed è un’ammiraglia veramente esclusiva, degna di nota, che dispone di funzionalità software avanzatissime, ha un design mozzafiato e minimal, gode di una scheda tecnica assurda e ha un comparto fotografico all’avanguardia. Grazie alle offerte folli presenti su Amazon, si potrà portare a casa al prezzo speciale di 853,29€ (scontato del 7% rispetto al valore di listino) nella sua iterazione color “Eternal Green”, con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Cosa aspettate? Non lasciatevi sfuggire questa occasione. Adesso è il momento di portarsi a casa un gadget del genere, anche perché godrete di una serie di vantaggi non da poco.

OnePlus 11 5G: ecco perché comprarlo

In primo luogo, con Amazon avrete diritto al reso gratuito in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti. OnePlus 11 5G costa solo 853,29€ ma si può anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis (un servizio che vi permetterà di suddividere il pagamento in micro-canoni su base mensile con un tasso agevolato) o con il sistema interno al sito (cinque o dieci soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati). Non di meno, c’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica con il supporto del sito, sempre attiva, via chat o via telefono.

Venendo alle sue caratteristiche tecniche invece, come non segnalarvi la presenza di uno splendido pannello AMOLED da oltre 6,7″ con risoluzione 2K, refresh rate adattivo fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+ e non solo. Il processore interno invece, è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da 16 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna; le performance saranno sempre al top, così come la batteria da 5000 mAh che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 100W via cavo. Dulcis in fundo, le lenti posteriori sono sviluppate da Hasselblad e permettono di scattare foto assurde in ogni contesto e video sempre nitidi, anche al buio. A 853,29€ questo flagship è da comprare immediatamente.

