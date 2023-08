OnePlus 11 5G: l'ammiraglia Android che costa POCHISSIMO

Oggi vi parleremo di OnePlus 11 5G, un top di gamma veramente eccezionale che si distingue dai competitor per un design accattivante e originale, un’estetica minimal, un pannello di ultima generazione e per via delle ottime performance che è in grado di ottenere sfruttando il processore Qualcomm posto sotto la scocca. Grazie ad Amazon poi, lo pagherete pochissimo per quel che vale: solo 867,25€ al posto di 919,00€, e le spese di spedizione saranno comprese nel costo del device. Questo implica che non dovrete spendere un singolo centesimo aggiuntivo per portarvelo a casa.

Inoltre, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche e ci sarà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Infine, sappiate che potrete usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate quindi? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia che devi comprare oggi

Questo smartphone di OnePlus è un vero best buy; a soli 867,25€ vi porterete a casa un prodotto unico, con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca, coadiuvato da 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e da ben 256 GB di memoria interna su storage UFS 4.0. Non di meno, la batteria è eccezionale e assicura un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica e con la SuperVOOC da 100W ricaricherete il dispositivo in pochissimi minuti da 0 a 100.

Ottimo il pannello da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz, cornici sottili e contenute e il comparto fotografico è di prim’ordine grazie a sensori all’avanguardia e al software di Hasselblad che gestisce il tutto. Con un prezzo di 867,25€ questo OnePlus 11 5G è il best buy del giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.