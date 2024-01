OnePlus 11 5G: il TOP di gamma da comprare oggi su Amazon

Oggi vi parleremo di uno smartphone di punta che è veramente spettacolare e viene venduto ad un costo unico e irripetibile. Il meraviglioso OnePlus 11 5G infatti, nella sua iterazione color “Eternal Green”, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, viene proposto a soli 847,18€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie agli sconti folli di Amazon. È l’ammiraglia dello scorso anno della compagnia cinese ma ancora adesso si presenta come un best buy senza rivali e senza paragoni. Il nostro consiglio, in questo caso, è di prenderlo al volo e di non lasciarvelo sfuggire, anche perché avrete tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce americano.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia da prendere al volo

Come detto in più occasioni, la consegna sarà gratuita e rapida; riceverete il prodotto in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque o dieci soluzioni a tasso zero) e, non di meno, avrete accesso al reso gratis entro un mese dall’acquisto. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Questo smartphone di OnePlus è dotato del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G e da ben 8 GB di RAM. Altresì, lo storage interno è da ben 128 GB, perfetto per archiviare file, foto, video e canzoni. Considerate che il device è anche un cameraphone di alto profilo perché è dotato di sensori avanzati con software di Hasselblad per la gestione dei colori. Eccellente poi la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100W al seguito: l’autonomia sarà top e vi permetterà di utilizzare il telefono per un giorno senza mai doverlo caricare. A 847,18€ questo OnePlus 11 5G è un super best buy.

