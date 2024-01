OnePlus 11 5G: il top che devi comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo flagship Android di alto profilo e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 11 5G che, nella sua iterazione color Titan Black, con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, costa solo 846,31€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni e senza rivali. È sì potentissimo, è versatile, è dotato di un comparto fotografico degno di nota, dispone di un processore high-end e ha un design minimal e mozzafiato, con un display ampio e risoluto e con una batteria che promette un’autonomia eccellente.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia da comprare oggi

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati, ma non finisce qui. C’è la possibilità di usufruire del reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto e si può godere della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito.

OnePlus 11 5G si presenta dunque come un device meraviglioso, con uno schermo AMOLED da 6,7″ LTPO con risoluzione 2K, cornici sottili e selfiecam di piccole dimensioni. C’è una back cover in vetro satinato, un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm sotto la scocca e vi è una batteria ampia e capiente da 5000 mAh che supporta la SuperVOOC da 100W. Il comparto fotografico è composto da lenti risolute, sviluppate insieme ad Hasselblad. Non lasciatevelo sfuggire, a soli 846,31€ questo dispositivo è il miglior flagship da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.