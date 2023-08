OnePlus 11 5G: il TOP che devi acquistare OGGI su Amazon (-8%)

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android e desiderate un’esperienza senza compromessi, magari con un top di gamma in grado di sprigionare una potenza assurda nei giochi, con un display super risoluto e definito, con un comparto fotografico eccellente e con una batteria dalla lunga durata, sappiate che abbiamo la soluzione adatta alle vostre esigenze. Si chiama OnePlus 11 5G ed è il device più incredibile che ci sia in commercio; grazie agli sconti di Amazon poi, sarà vostro ad un prezzo irrisorio: solo 849,00€ e le spese di spedizione saranno comprese nel costo del dispositivo. Non lasciatevelo scappare; il modello in sconto è quello in colorazione Titan Black con 16 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

OnePlus 11 5G: il top di gamma che costa pochissimo

A soli 849,00€ questo OnePlus 11 5G si presenta come un’ammiraglia esagerata, un device in grado di fare qualsiasi cosa ad un costo irrisorio. Se pensate che la concorrenza offre terminali premium che superano i 1100/1200€, capirete bene che qui ci troviamo di fronte ad un prodotto unico, dal rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Lo schermo è un pannello da 6,7 pollici LTPO con risoluzione 2K e luminosità elevata; il sistema operativo è Android 13 con skin OxygenOS 13 ricca di funzionalità smart e la batteria da 5000 mAh si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 100W; l’azienda assicura una ricarica dallo 0 al 100% in soli 25 minuti. Il processore poi, è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, l’ammiraglia del momento, coadiuvato da ben 16 GB di RAM e da 256 GB di storage interno.

Acquistando OnePlus 11 5G su Amazon avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni (in molti casi anche in 24 o 48 ore) e avrete accesso a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e le spese di spedizione sono sempre comprese nel prezzo del device (solo 849,00€ al posto di 919,00€).

